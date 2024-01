Relembre as polêmicas de Kéfera

'Encontro'

Em 2018, Kéfera participou do "Encontro com Fátima Bernardes" e teve uma postura considerada polêmica, em que corrigiu um entrevistado sobre a pauta do feminismo e o acusou de "mansplaining". Cinco anos após o ocorrido, ela avaliou que agiu errado e que "passou vergonha em rede nacional". "Aquilo não foi 'mansplaining'. Foram apenas palavras confusas, e eu metendo um termo que existe, mas que não era para aquele momento", afirmou em um vídeo no YouTube.