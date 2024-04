Reprodução/Globo Enquete BBB 24: brother deve enfrentar rejeição em eliminação

A semana turbo do BBB 24 está chegando ao fim com o paredão entre Davi e MC Bin Laden nesta quinta-feira (4). A eliminação pode colocar mais um participante da temporada no ranking de rejeições.



De acordo com a enquete do iG Gente, Davi é o favorito para seguir no reality, mas vem recebendo a maior porcentagem de votos das suas participações na berlinda, com 27,2%.





Assim, o funkeiro deve deixar o programa com a rejeição de 72,8%, por enfrentar o favorito do público para ganhar o prêmio até o momento.

