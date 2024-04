Reprodução Neymar faz pedido inesperado para Bruna Biancardi

Parece que Bruna Biancardi e Neymar Jr. estão se reaproximando após o término conturbado. Nesta quinta-feira (4), o jogador brasileiro filmou o momento em que pede para a influenciadora voltar a seguí-lo no Instagram. A modelo tinha tomado a atitude em janeiro após surgirem rumores de que Neymar teria engravidado outra mulher.

Nos Stories, o craque do Al-Hilal registrou Bruna deitada em um sofá da casa que estão dividindo por uns dias. O ex-casal estava acompanhado de um amigo do jogador.

"Dá pra tu voltar a me seguir, por gentileza?", perguntou Neymar, chamando atenção da influenciadora. A mãe de Mavie, fruto da antiga relação, sugeriu que o jogador criasse uma enquete.

Embora contrariado, Neymar publicou o vídeo com a enquete para os seguidores votarem. "E aí, volta a me seguir?", diz a chamada da interação, mostrando as opções "Sim, a paz reinou" e "Não, vamos para rivalidade [risos]". A primeira opção foi a mais votada.

kkkkkkkkk neymar pedindo pra bruna biancardi voltar a seguir ele pic.twitter.com/OK6c3jsPnn — njdeprê - marlon (@njdmarlon) April 4, 2024









Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: