Reprodução Jenny Miranda confessa casamento falso e diz que ex-marido é gay

A ex-peoa de "A Fazenda" Jenny Miranda se manifestou em meio às acusações do ex-marido, o médico Fábio Gontijo. Nesta quarta-feira (3), ela confessou que o casamento com Fábio era falso e revelou ter ciência de que ele é gay.



No pronunciamento, Jenny explicou que propôs um casamento arranjado com o então amigo para que eles pudessem tentar vaga no Power Couple Brasil, reality de casais da Record que foi extinto. O acordo também serviria para despistar as críticas em meio à briga dela com a filha Bia Miranda.

"O meu ex se pronunciou sobre nossa vida particular falando que nosso namoro foi fake, que nosso casamento foi fake, que começou tudo como fake... Foi fake no começo, sim, mas ele mesmo sabe de toda a história", apontou ela no Instagram.

"A Bia traiu o Adriano, ela tinha namorado. Eu não aceitei, queria que ela contasse e terminasse com o namorado, ela não queria, aí deu toda a confusão", explicou. "Eu estava desesperada e comecei a ser atacada pela Gretchen, pela Bia, por todo mundo", continuou.

Jenny conta que Fábio era amigo de anos e o procurou para pedir ajuda. "Falei: 'Power Couple já está pra chegar, não quero colocar nenhum ex meu, nem ninguém que eu sei que vai levar mídia nas minhas costas'. Eu já sabia que ele era gay. Já fiz parte de um relacionamento dele, conheci um namorado dele. Mesmo assim fui atrás", justificou.

O acordo começou a dar problemas quando a Record decidiu acabar com o reality de casais. No entanto, Jenny e Fábio continuaram juntos até ela ingressar para "A Fazenda 15". O casal anunciou a separação logo após a eliminação da influenciadora.

"Quem tá mais errado: quem fez a proposta ou quem aceitou?", indagou ela. "Começamos um relacionamento fake, mas começamos um relacionamento de verdade depois. Nós namoramos, noivamos, casamos. Não sei até que ponto foi verdade", completou Jenny Miranda.

