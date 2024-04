Reprodução Paula Burlamaqui

A atriz Paula Burlamaqui relembrou nesta quarta-feira (3) o ensaio sensual que fez para a revista Playboy em 1996. No ensaio, a artista posa de biquíni em meio à neve de Aspen, no Colorado, Estados Unidos.

Através do Instagram, a atriz compartilhou a lembrança com os seguidores. "Recebi essa foto de um fã, que me fez relembrar desse ensaio maravilhoso que fiz para a Playboy em 1996", escreveu.

No ensaio, a atriz aparece vestindo um biquíni branco cavado, enquanto posa em cima de uma moto de neve. Ela ainda ostenta óculos de armação branca e botas cumpridas da mesma cor, combinando com o look.



Nos comentários, seguidores elogiaram a recordação. "A Playboy mais bonita da história da revista!", destacou um fã. "Isso não foi só um ensaio, foi um dos maiores espetáculos que a Playboy produziu até hoje. E lógico que a modelo colaborou muito pra esse feito", dedicou outro.



O ator Alexandre Nero também relembrou a publicação. "Eu tive essa revista. Linda❤", elogiou. "Falsifiquei RG pra comprar. Musa eterna. Ensaio espetacular!!", confessou outro seguidor.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: