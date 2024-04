Reprodução/Instagram Jojo Todynho desabafa sobre chegada do filho adotivo: 'Não vou aguentar'

Jojo Todynho voltou a comentar as expectativas para a chegada do filho adotivo. Prestes a recebê-lo, a cantora comentou que não está pronta para vê-lo crescer.

Nos Stories do Instagram, a artista comentou que contou que a filha de uma amiga encarou a primeira menstruação e a novidade mexeu com a mãe da menina. Por isso, a ex-A Fazenda desabafou nas redes sociais.





"E eu, que daqui a pouco estou com um negão de 3 metros falando: 'Oi, mãe' para mim? Como é que eu vou aguentar? Não vou aguentar", disse ela.

A apresentadora ainda foi mais adiante no crescimento do filho. "Daqui a pouco alguém na minha casa, me chamando de sogra, sentada no meu sofá... Eu não estou preparada para esse futuro. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: o meu negão é lindo. Lindo aquele olhão dele de jabuticaba, eu fico doida", completou.

Por fim, Jojo contou que está planejando o quarto do menino e que logo deve compartilhar com os seguidores.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp