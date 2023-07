Reprodução/Globo - 27.07.2023 Filho de Fabiana Karla reuniu elogios após aparecer na Globo





Fabiana Karla participou do "Encontro com Patrícia Poeta" nesta quinta-feira (27) e ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter por conta do filho, Samuel Simões. O jovem de 23 anos enviou um recado surpresa para a atriz no programa matinal e a aparição na Globo rendeu elogios na web.

Na homenagem, o filho mais novo de Fabiana falou da distância da mãe durante a infância, entre os trabalhos dela na TV. "Todos os momentos que ficávamos juntos compensavam. As alegrias, gargalhadas e palhaçadas que a gente fazia. São inúmeros momentos que vão ficar guardados para sempre e só a gente sabe", afirmou.





Espectadores buscaram por Samuel nas redes sociais e compartilharam fotos do pernambucano entre elogios. "A vontade de fazer parte da família da Fabiana Karla já era grande, só para estar com ela. Agora, a vontade dobrou e eu já sei como, Samuel [risos]. Vamos ver quantos genros e noras a Fabi ganhou só com esse momento no 'Encontro'", brincou um perfil no Twitter.

"Que filho bonito da Fabiana Karla", elogiou outro. "E esse filho da Fabiana Karla, hein", comentou outro. "Gente e o filho da Fabiana Karla, que lindo", afirmou mais um. Outras pessoas ainda avaliaram que Samuel é parecido com o cantor Wesley Safadão. Confira abaixo as reações do público:





QUE SABOR o filho da Fabiana Karla #Encontro pic.twitter.com/cDZfuYNRKZ — Vic (@vicassisva) July 27, 2023





O Samuel filho da atriz Fabiana Karla é a cara do Safadão #FabianaKarla #Encontro #VaiSafadao pic.twitter.com/6tDyyCl2Q0 — Romildo Nascimento (@RomildoCei) July 27, 2023





