Fabiana Karla e Jandira Martini em 'Uma Pitada de Sorte'

Conhecida pela trajetória em obras humorísticas, Fabiana Karla usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para relembrar do último trabalho audiovisual que fez o lado de Jandira Martini. A atriz veterana morreu na última segunda-feira (29), aos 78 anos, vítima de um câncer no pulmão.





"Ah, Jandira. Que perda para todos nós artistas, fãs, familiares, amigos. Obrigada pela troca, pelo aprendizado, pelas risadas. Foi minha mãe no filme, e eu tinha tanto orgulho disso. Uma atriz memorável! Impecável! Sua voz marcante, seu olhar forte. Tudo isso ficará guardado para sempre nas minhas melhores memórias e no meu coração", escreveu ela, em uma postagem feita no Instagram.





Jandira Martini e Fabiana Karla contracenaram juntas como mãe e filha em "Uma Pitada de Sorte". Trata-se de um longa-metragem nacional lançado em setembro de 2022. A trama principal giram em torno de uma cozinheira que começa a apresentar uma atração televisiva culinária.





Além do filme citado acima, Jandira marcou a teledramaturgia brasileira com os papéis que defendeu em em novelas, como Zoraide, de "O Clone" (2002); Dona Genu, de "Éramos Seis" (1994); Teodora Abdalla, de "Sassaricando" (1987); e Odaleia, de "América" (2005), narrativa de Gloria Perez que foi retransmitida no canal Viva recentemente.

