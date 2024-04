Reprodução/Instagram Fernanda descobre dívida e explica sumiço das redes após BBB 24

Fernanda foi cobrada pelos fãs pela ausência nas redes sociais após o BBB 24. Ao ver a repercussão, a ex-sister resolveu se pronunciar através dos Stories do Instagram.

A confeiteira contou que o irmão não pagou suas contas e, por isso, está sem internet no celular.





"Gente, eu não estou sumida de propósito, tá? É porque o Gabriel não pagou as contas do meu telefone, então eu estou sem internet, sem nada", disse ela.

Na sequência, a ex-integrante do Gnomo explicou como está lidando com a situação. "Eu fico roubando o Wi-Fi dos outros e está uma loucura que vocês não imaginam... eu queria muito estar postando, dividindo cada segundo com vocês, mas estou com esse problema do telefone para resolver", afirmou.

