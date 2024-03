Reprodução/Instagram Filha de Viih e Eliezer aprende a falar 'cocô' antes de 'papai'; veja reações

Eliezer dividiu com os seguidores que a filha, Lua Di Felice, aprendeu uma nova palavra, porém surpreendeu por não ser 'papai'.

O influenciador revelou a reação que teve ao saber que a herdeira, fruto do relacionamento com Viih Tube, falou 'cocô' antes de lhe chamar.





"É oficial, a Lua já falou cocô e ainda não falou papai. Feliz Páscoa", brincou ele nos Stories do Instagram.

Na sequência, o empresário contou quais as palavras que a bebê já sabe falar. "Ela já falou: mamãe, vovó, au au, cocô, e nem sinal de papai. Não tô legal", comentou cabisbaixo.

Vale lembrar que Lua completará um ano no dia 13 de abril e os pais estão preparando um verdadeiro festival para comemorar.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp