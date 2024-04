Reprodução Karoline Lima se pronuncia após polêmica da filha com atual de Militão

A influenciadora Karoline Lima se manifestou nesta terça-feira (2) após viralizar um vídeo polêmico envolvendo a filha Cecília, fruto do antigo relacionamento com Éder Militão, e a atual companheira do jogador, Tainá Castro. No registro, a também influenciadora dá uma bronca incisiva na criança de 1 ano.

Através dos Stories do Instagram, Karoline Lima explicou que precisou de tempo para analisar o pequeno recorte de vídeo extraído de uma transmissão ao vivo da irmã de Éder Militão. A herdeira está em uma temporada na casa do pai, que joga pelo Real Madrid, na Espanha.

"Gente, eu fiquei quieta até agora porque se tratava da Cecília, que é a pessoa mais importante da minha vida, aliás, ela é a minha vida, vocês já sabem... preciso me acalmar, porque se eu falar tudo que eu penso e tenho vontade, é capaz de eu perder a cabeça", iniciou.

A influenciadora alega que sempre permitiu e exaltou a importância da pequena ter boa convivência com o pai e a família paterna "independente de onde ele estivesse e quanto tempo ele quisesse".

"Quando a Cecília tá comigo, ele confia muito na responsabilidade da criação dela, e quando ela tá com ele eu também preciso confiar na responsabilidade dele, porque no tempo que ela tá fora eu já fico surtando de saudades", continuou.



Karoline deixou claro que se algo acontecer com a filha enquanto estiver na casa do pai, as responsabilidades serão do jogador. "Ou ele toma as providências necessárias no momento, ou a Cecília não vai mais para casa do pai dela, infelizmente. Eu tive contato com ele, perguntei o que estava acontecendo, quis saber a posição dele, quis saber o que vi no vídeo que tive acesso, afinal eu não estou lá. Ele me falou que não era nada de mais", apontou.

Ela também admitiu ter se sentido angustiada ao ver a filha recebendo a advertência de Tainá Castro. Essa última é ex-mulher do jogador do Flamengo Leo Pereira, atual namorado de Karoline Lima. O ex-casal é pai de dois filhos, uma menina, de 5 anos, e um garoto, de 3.

No vídeo polêmico, é possível ouvir Tainá mediando uma pequena confusão entre a filha dela e a enteada Cecília. Ambas parecem estar disputando o mesmo brinquedo.

A Maju irmã do Militão estava fazendo uma live e saiu uma voz que supostamente seria da namorada do jogador, Tata, falando para a filha pegar o brinquedo que estava com a Cecília e chamando ela de “Menina” pic.twitter.com/rWwGI2SLcy — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 1, 2024

"Eu fico pensando o que pode ter acontecido durante o dia, durante esse tempo que ela tá fora, convivendo com outras pessoas, eu não sei. [...] A sensação que eu fico é de angústia, impotência, porque é uma situação delicada, a Cecília é só um neném, ela tem um ano e oito meses, infelizmente ela ainda não se comunica", analisou.

Ao final do vídeo, a influenciadora condena a atitude de Tainá Castro e aponta que a madrasta da filha não soube conduzir a situação de forma respeitosa.

"Qualquer adulto que se preze vai até as crianças e ensina sobre dividir, partilhar, conviver em harmonia. Então, educar dessa forma rude, grossa, idiota, é um erro que não deve se fazer em lugar nenhum. As mesmas crianças que estão convivendo com a Cecília lá, são as mesmas crianças que convivem com a Cecília aqui no Brasil", assumiu.

"Eu ensino a educação respeitosa, não passo a mão se ela for fazer alguma coisa errada. Não quero que minha filha seja uma criança mimada e também não sou a melhor mãe do mundo, mas educação respeitosa é isso", finalizou a criadora de conteúdo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: