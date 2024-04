Reprodução Giovanna Ewbank posta vídeo sugestivo com mão boba de Bruno Gagliasso

A apresentadora Giovanna Ewbank impressionou nesta segunda-feira (1º) ao aparecer em um vídeo sugestivo, com direito a mão boba do marido Bruno Gagliasso. O casal está comandando o programa on-line "Surubaum", onde abordam sexualidade e recebem famosos.



Na primeira cena, Giovanna Ewbank aparece fazendo carinho em Bruno Gagliasso de maneira inocente. Na sequência, com os lugares invertidos, ao invés de carinho ingênuo, o marido escorrega a mão para as genitálias, instigando de diversas maneiras para a relação sexual.

"Casais, só me respondam duas coisas: Na casa de vocês é assim? Quem são vocês fazendo carinho no mozão?", questionou a apresentadora.



Nos comentários, internautas e famosos apontaram com quem se identificam. "Bruno me representa kkkkkkk", comentou a cantora e ex-BBB Pocah. "É igual [risos] meu marido é assim também", comentou uma seguidora.

"As vezes a gente só quer um chamego tranquilo mas não pode [risos]", apontou outra.

