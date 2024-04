Reprodução O perfil do jornalista anunciou a falsa morte do apresentador

Durante o “Domingo Espetacular” deste domingo (1), Milton Neves confessou ter sido ele quem compartilhou a notícia falsa da morte de Fausto Silva.

Logo após o acontecimento, o jornalista alegou que o perfil dele nas redes sociais haviam sido hackeados e que iria fazer uma denúncia ao Departamento Estadual de Investigações Criminais. Na entrevista, ele assumiu que compartilhou a notícia sem querer.

"Gente, eu não sei fazer isso! Mas eu fiquei tão p*t* da vida. Eu sou muito inábil manualmente para tudo. Eu fui apagar. Só que, no nervosismo... Eu estava muito preocupado, eu amo o Fausto. Eu apertei um RT, e saiu nas minhas redes sociais isso aí. Mas eu não fiz [a arte]", explicou.

Faustão segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após realizar um transplante de rim no fim de fevereiro. O apresentador ainda espera o funcionamento completo do novo órgão. Este foi o segundo transplante de órgão do comunicador, que recebeu um novo coração em agosto do ano passado.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp