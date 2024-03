Reprodução Instagram - 11.3.2024 Mel Maia e o namorado, João Maria

A atriz Mel Maia, de 19 anos, gerou curiosidade dos seus seguidores, que acreditaram que a global estaria grávida. Os rumores começaram após a mãe da atriz, Debora Maia, publicar uma foto em que Mel aparece no meio com os familiares em volta e com as mãos na barrida da artista.



A foto logo ganhou grande repercussão, e Mel Maia veio às redes sociais esclarecer que não está grávida. "Gente, olha minha cara de gestativa. Era pra postar amanhã de zoeira. Minha mãe só estragou a brincadeira e postou hoje. DIU, te amo", disse a atriz nos stories do Instagram. Segundo Mel, a foto seria publicado na próxima segunda-feira, 1º de abril, mundialmente conhecido como Dia da Mentira.

Mel Maia namora o surfista português João Maria Pereira. Os dois passaram o réveillon juntos no Brasil, assumindo o namoro no dia 1º de janeiro, alguns momentos após a virada do ano.

Não é primeira vez que Mel Maia fala dos métodos contraceptivos que ela usa. Em 2022, a atriz confidenciou que colocou o dispositivo intrauterino (DIU). Na época, ela brincou que optou por colocar após a previsaão de uma sensitiva. "Eu já estava pensando em colocar DIU há um tempo, mas aí quando a Lene Sensitiva me mandou mensagem, minha gente, foi quando eu realmente decidi colocar", disse Mel.

Ela continua explicando como foi a experiência: "Coloquei acordada em um consultório. Eu tinha falado com a doutora que eu queria pôr apagada, porque eu sinto muita cólica no período menstrual, em período fértil. É de pessoa para pessoa. Outro dia eu conto essa experiência para vocês. Agora eu tenho um DIU dentro de mim, gente. Demorou um pouco também. É isso".

