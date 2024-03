Reprodução/Instagram/Carlo Locatelli - 31.03.2024 Samara Felippo posou sem sutiã e fez provocação em meio a polêmica com ex-marido





Samara Felippo posou sem sutiã para um ensaio fotográfico e mostrou os cliques com os seguidores, no sábado (30). A atriz tem compartilhado as polêmicas com o ex-marido nas redes sociais e fez uma provocação sobre a nova postagem.





"Não exponho só coisa feia", escreveu na legenda da publicação, no Instagram. Nas fotos, Samara aparece com uma jaqueta jeans aberta e sem usar um sutiã ou outra peça de roupa por baixo.





"Muito maravilhosa", elogiou Carolinie Figueiredo nos comentários. Linda e posturada", escreveu Alessandra Negrini. "Linda", afirmou Rosanne Mulholland. "Que gata", pontuou Priscila Castello Branco.

Anteriormente, a atriz já havia publicado outros cliques sensuais do mesmo ensaio, só que usando lingerie. "Acordamos nubladas. Mas nosso sol ta ali brilhando. Ele já já aparece! Mas mesmo com nuvens, vamos abrindo caminhos. Precisamos nos olhar mulheres! Se olhem com amor", escreveu.

Samara Felippo vive uma briga judicial com o ex-marido, Leandro Barbosa, conhecido como Leandrinho. A atriz acusa o ex-jogador de basquete de transferir a titularidade de uma casa que comprou com o ex para o irmão dele e busca recuperar o dinheiro da venda da propriedade.

