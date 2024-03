Instagram Wanessa Camargo na Páscoa

A ex-BBB Wanessa Camargo compartilhou com os seus seguidores como tem sido a Páscoa após ser desclassificada do programa por agressão. A cantora, que terminou seu relacionamento com Dado Dolabella, diz estar passando mais tempo com a família.



Neste domingo de Páscoa (31), a cantora almoçou na casa da mãe, Zilu Camargo, e esteve com a companhia da irmã, Camilla Camargo, e dos filhos, José Marcus e João Francisco, e seus sobrinhos.

Após sua saída conturbada do BBB24, a ex-sister tem feitos pronunciamentos quanto a forma que tem lidado com a situação. Recentemente, ele vaio às redes desmentir que teria procurado ajuda em uma clínica psiquiátrica, e também teria retornado para um retiro espiritual.

"Infelizmente, venho aqui porque a história de que estou internada é tão irresponsável que preciso desmentir. Então, é isso. Não é verdade”, disse Wanessa.

A ex-BBB ainda confirmou que terminou seu romance com Dado assim que saiu do confinamento: "A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que vivi. Neste momento, preciso olhar pra mim, pros meus filhos e pro meu trabalho. A gente não deixa de gostar. Ainda tenho um sentimento, lógico, mas quando a gente percebe que a gente precisa, nesse lugar agora, se olhar primeiro. E preciso me amar e me acolher primeiro agora".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp