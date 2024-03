Vitor Santos / AgNews Wesley Safadão no segundo dia da Virada de Salvador

O cantor Wesley Safadão emitiu um comunicado informando que reduzirá em 80% o número de shows. Segundo o artista, ele teve uma crise de ansiedade e vai focar mais na sua saúde mental.



"Sair de uma média de 250 shows por ano para uns 50 shows no ano. É o que eu quero fazer. É um ano que quero lançar muita coisa nova", explica o músico nos stories do Instagram.

"Comecei a cantar em 2001. Em 22 anos, é a primeira vez que não faço show no feriado de Semana Santa. Por incrível que pareça. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de poder descansar, com minha família. A pegada sempre foi muito forte, mas 2024 eu quero diminuir a quantidade de show e lançar muita coisa", continua.

Wesley acalma os fãs dizendo que no momento está bem e que está buscando dar o melhor. "Na verdade, por trás dessas câmeras e do que a gente filma e publica, existem alguns momentos de baixa, crises, algumas agonias, mas podem ter certeza que eu venho buscando dar o meu melhor, principalmente quando estou em cima do palco".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp