Reprodução/Instagram - 26.03.2024 Luciano Huck se declara para Raul Gil em participação especial do veterano no Domingão com Huck

A filha do apresentador Raul Gil, Nanci Gil, veio às redes sociais para comentar o porquê ficou de fora da homenagem ao pai, que será transmitida no próximo domingo (31) no "Domingão com Huck". Segundo o relato publicado neste sábado (30), ela não teria sido convidada.



"Feliz Páscoa para todo mundo. Hoje eu acordei com uma pergunta: por que que você não foi no Luciano Huck? Porque eu não fui convidada e se eu fui convidada tudo em torno do Raul Gil mente. Mente que eu estou doente, mente que eu estou em outro país, mente que eu me joguei pela janela, que eu fui pra Marte, sei lá, mas eles mentem", afirmou Nanci.

"Eles não me querem perto porque eu sou uma mulher inteligente, competente e trabalhadora assim como você. Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que querem você escrava. Então, a partir de agora, eu vou lutar contra isso, mas com a minha história", continua a filha do apresentador.

"Eu não posso ser hipócrita lutar contra o machismo e fingir que eu vivo uma vida maravilhosa como mulher na minha casa, que tá muito longe disso", diz Nanci.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp