Divulgação/Globo Enquete BBB 24: sister dispara na votação e deve deixar o reality

Parece que o Gnomo vai perder uma forte integrante no décimo quinto paredão do BBB 24. Beatriz, Fernanda e Giovanna disputam os votos do público para ficarem no reality.

De acordo com a enquete do iG Gente, o embate de Fernanda com os Fadas vai definir a eliminada deste domingo (31). A sister está na frente com 58,4% dos votos para deixar o programa.





Giovana, que liderava a votação anteriormente, vem em segundo lugar com 29,6%. Já Beatriz não corre risco com apenas 12,1%.





Paredão é marcado por embate contra aliadas

Após a formação do paredão, a equipe de Fernanda incentivou os seguidores a votarem contra Giovanna. "Isso não é um conto de fadas. A nossa única opção aqui é fazer dar certo e nós vamos tentar até o fim. Sigam nosso posicionamento estratégico, nosso foco é a Fernanda. O voto é para sair, votem em Giovanna, para salvar a Fernanda", declarou a página.

Já os administradores das redes de Giovanna demonstraram a insatisfação com a ação e se juntaram ao posicionamento da equipe de Beatriz no paredão, contra Fernanda. "Como já falamos, acreditamos firmemente na lealdade. Infelizmente, ela não veio. Por conta disso, nos reunimos e entendemos que a situação pede que nós sejamos 'Fora Fernanda' a partir de agora", afirmou o perfil.

Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no paredão do #BBB24 !

Quem você quer eliminar do reality show da Globo? Vote: — iG Gente (@iggente) March 30, 2024





