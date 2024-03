Reprodução Chance Perdomo participou das série “ Gen V ” e “ O Sombrio Mundo de Sabrina ”

Morre neste sábado (30) o ator norte-americano Chance Perdomo, conhecido pelos seus papéis nas séries "Gen V" e "O Sombrio Mundo de Sabrina". Segundo as informações confirmadas pela Variety , Chance morreu em decorrência de um acidente de moto, aos 27 anos.

A informação foi dada pelo assessor de Chance em um comunicado veiculado pela Variety : "É com pesar que compartilhamos a notícia do falecimento prematuro de Chance Perdomo em consequência de um acidente de motocicleta. As autoridades informaram que nenhum outro indivíduo estava envolvido. Sua paixão pelas artes e seu apetite insaciável pela vida foram sentidos por todos que o conheceram, e seu carinho continuará naqueles que ele mais amava. Pedimos que respeitem o desejo de privacidade da família enquanto lamentam a perda de seu amado filho e irmão.”



O jovem ganhou repercussão após interpretar o primo de Sabrina, Ambrose Spellman, na série "O Sombrio Mundo de Sabrina", atração da Netflix. Mais recentemente, ele estrelava a série “Gen V”, interpretando Andre Anderson no spin off de "The Boys".

Os produtores de "Gen V" emitiram um comunicado em conjunto. Nele, eles disseram: "Não conseguimos entender isso. Para aqueles de nós que o conheceram e trabalharam com ele, Chance sempre foi charmoso e sorridente, uma força entusiasta da natureza, um artista incrivelmente talentoso e, mais do que qualquer outra coisa, apenas uma pessoa muito gentil e adorável. Mesmo escrever sobre ele no passado não faz sentido. Sentimos muito pela família de Chance e lamentamos a perda de nosso amigo e colega. Abrace seus entes queridos esta noite.”

O perfil oficial do Prime Video publicou uma nota de pesar no Instagram: "Toda a família 'Gen V' está devastada com a morte inesperada de Chance Perdomo", diz o comunicado, desejando toda ajuda possível à família de Chance e às pessoas que o amavam.