A cantora Ludmilla, de 28 anos, rebateu alguns comentários sobre o lançamento da sua música Piña Colada, em que canta em espanhol. A artista usou o Instagram para expor as comparações que o público tem feito com seus trabalhos e rejeitou as críticas.



Ludmilla começa: "Vai ter Ludmilla no pagode, cantando pop merengue, funk... eu sou cantora! Tem gente que fala 'eu queria jogar futebol, mas não sei', aí a pessoa não joga. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu sei".

Segundo ela, o trabalho que vem construindo está sendo dividido em eras. "'Ai, eu gosto mais da Ludmilla cantando pagode'. Vai no Numanice. Quando chegar a era do Numanice, vai ser o teu momento de brilhar e reinar. 'Ai, estou com muita saudade da Ludmilla do pop'. Ludmilla in The House, vai ter teu momento para ir, Ludmilla do pop e do funkão. 'Ai, quero tanto a Ludmilla cantando em outro idioma'. Chegou. Todo mundo vai ter seu momento, é só saber esperar", explica.

A música tem o lançamento marcado para o dia 3 de abril e será uma colaboração entre Ludmilla e o colombiano Ryan Castro. Ela será cantada em inglês e espanhol, levando a cantora para um lado mais do reggaeton.

