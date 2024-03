Reprodução/Instagram Renato Machado atualiza estado de saúde após entrada em hospital

Renato Machado usou as redes sociais nesta sexta-feira (29) para atualizar o estado de saúde após dar entrada no hospital. O jornalista de 81 anos deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, há uma semana.

No perfil do Instagram, o comunicador apareceu com uma taça de vinho e afirmou que está bem.





"Olá, amigos. É bom reencontrar vocês. Eu tive uma semana no estaleiro para ajeitar algumas partes mecânicas e foi uma determinação dos médicos. A boa notícia é que está tudo bem", comentou ele no vídeo.

O jornalista detalhou o retorno para casa. "Você está no hospital, vai fazer uma radiografa e ressonância... Tem toda essa movimentação. Daí no momento em que você chega em casa, você relaxa totalmente. Voltar para a rotina de casa é sempre bom".

Por fim, Renato agradeceu pelo carinho do público. "Queria agradecer a todas as pessoas que enviaram votos de melhoras, seus bilhetes e carinhos. Queria agradecer e dizer que tudo foi bem", concluiu.

