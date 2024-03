Reprodução/Instagram - 26.03.2024 Claudia Raia revela que já 'roubou' namorado da irmã: 'Uma cagada'

A atriz global Claudia Raia compartilhou uma história traumática em sua vida quando tinha 13 anos. Na época, ela estava nos Estados Unidos por ter recebido uma bolsa de estudos em uma escola de balé. Mas, a experiência que teve na viagem acabou sendo um grande terror em sua vida.



A atriz ficou hospedada na casa de um coreógrafo, que também atuava professor na academia de dança em que sua mãe trabalhava. Era uma pessoa de extrema confiança da família. Entretanto, durante sua passagem pela casa, o homem tentou agarrá-la à força.

Em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Tati Bernardi, Claudia diz: "Depois de quase um mês e meio lá, ele me atacou. Tentou me agarrar e eu joguei uma coruja de cristal na cabeça dele".

Claudia Raia não hesitou para conseguir fugir da situação. Ela decidiu que iria embora imediatamente do local, pegando suas coisas e levando consigo. "Minha mãe sempre me ensinou: se alguém se aproximar de você ou tentar te agarrar, use o que estiver ao seu alcance e acerte na cabeça".

Quando ela fugiu, uma professora a viu chorando enquanto andava na rua. Ela a acolheu em sua casa durante o período de estudos nos Estados Unidos. Segundo a atriz, ela tenta passar o mesmo ensinamento que teve agora para sua filha Sophia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp