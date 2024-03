Reprodução Caim fazia dupla com Abel

Na madrugada desta sexta-feira (29), morreu o ícone da música sertaneja e caipira, o cantor Caim, aos 80 anos. O músico, que fazia dupla com Abel, estava internado no Hospital Santa Casa de Marília, no interior paulista. A informação foi divulgada pela Prefeitura da cidade. A causa da morte não foi divulgada.

Sebastião da Silva, mais conhecido como Caim, fez sucesso ao lado de Abel. Seu companheiro de carreira morreu aos 81 anos no dia 12 de janeiro de 2011.

Juntos, eles ganharam diversos prêmios em festivais de rádios do interior paulista, conseguindo ficar a frente de nomes consagrados como Tonico e Tinoco e Liu e Léu.

Antes de falecer, Abel morava na cidade de Bilac, município ao lado de Araçatuba, e era uma figura conhecida na cidade. Caim, por sua vez, era de Marília. "Caim é uma das personalidades que ajudaram a construir este amor que milhões de brasileiros têm pela autêntica música raiz,por isso a sua voz permanecerá viva na nossa alma, na alma de todo o nosso Brasil”, afirmou o prefeito Daniel Alonso.

No comunicado publicado pela Prefeitura, o cantor mostrava seus talentos desde pequeno, e interpretava "as principais composições de música caipira e moda de viola". Em 1966, ao lado de Abel, "venceu um concurso nacional de violeiros no programa Geraldo Meirelles (que sugeriu o nome da dupla). Influenciou gerações de artistas do universo sertanejo e caipira, como os cantores Daniel e Leonardo e a dupla sertaneja Zezé di Camargo e Luciano."

Segundo a Prefeitura, Caim, que chegou a ser vereador da cidade, foi velado na manhã desta sexta-feira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp