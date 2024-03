Reprodução/Instagram Adriane Galisteu homenageia o ex-namorado, Ayrton Senna: 'Para sempre Beco'

A apresentadora d'A Fazenda, Adriane Galisteu, de 50 anos, respondeu comentários de seus seguidores nesta sexta-feira (29). Ela abriu uma caixa de perguntas no Instagram e um seguidor questionou: "Adriane, seu esposo não fica chateado com essas postagens sobre Senna?”. A loira respondeu sorridente: "Claro que não, é minha vida, minha história, não é?”



Neste mês, Galisteu compartilhou uma homenagem ao piloto, que estaria completando 64 anos. Na postagem, a apresentadora colocou uma foto dos dois, que namoraram entre 1993 e 1994. Na época, Galisteu tinha 19 anos e Senna 33 anos. O piloto de Fómula 1 conheceu a apresentadora após uma vitória e rapidamente engataram em um relacionamento.

Em 2023, Galisteu relembrou a última conversa que teve com Senna antes de sua morte em um trágico acidente em uma corrida. Ela afirma ter conversado com Senna por telefone pouco antes da largada. Eles teriam combinado como fariam para se encontrarem em um aeroporto após a corrida.

Em entrevista ao Ticaracaticast, no YouTube, a loira disse: "Eu estava em Portugal e tinha acabado de falar com ele pelo telefone. Ele disse 'estou p*to', não estava querendo correr e ainda me falou 'de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que não quero correr'”.

Após a morte Senna, Galisteu acabou casando com Roberto Justus, durando entre 1998 e 1999. Em 2010, ela se casou com Alexandre Iódice, com quem continua até hoje.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp