A cantora Marina Sena surpreendeu os seguidores ao mostrar o vestido de luxo que usou na festa de aniversário de Anitta destruído! Isso mesmo! A artista gravou um vídeo da peça, avaliada em R$ 25 mil, rasgada e completamente suja.

"Gente, olha o que aconteceu com a barra do meu vestido! Por quê?! Onde eu fui? No pântano?! O que é isso, gente? Precisava? [risos]. Olha a diferença da cor. Não faz sentido. Eu não lembro disso", disse Marina Sena.





O relato da cantora mexeu com os fãs, que ficaram preocupados com o valor do vestido. "Marina, só essa saia do vestido deve custar uns R$ 8 mil. Pelo amor de Deus", ponderou uma seguidora. "Mulher cuida dessa roupa, ela da entrada numa moto", disse outro.

A cantora, lógico, entrou na brincadeira e deu destino ao vestido. "O que é que eu faço agora? Lavar e deixar um jeitinho meio Balenciaga de ser? Uma coisa meio rasgada, meio lama, meio suja que passou pela roça",