Reprodução/tribunaonline - 28.03.2024 Alexandre Lima era integrante da banda Maninal

Morreu na madrugada desta quinta-feira (28), o músico Alexandre Lima, aos 54 anos. O artista fazia parte do grupo Manimal e foi secretário de Cultura de Vitória. Ele estava em coma há mais de 10 anos, na capital do Espírito Santo, Vitória.



A morte do músico foi confirmada pelo irmão, Amaro Lima, através das redes sociais. Até o momento, a causa da morte ainda não foi divulgada. Na publicação, Amaro escreve: "Meu irmão, Deus te chamou mas o barco do amor que você fez continua a navegar. Um dia, a gente se encontra novamente pra trocar aquela de sempre. Obrigado por tudo. Vá em paz. Te amo".

O velório acontece no Palácio Sônia Cabral, no centro de Vitória. Ele é aberto ao público e terminará às 17h. Já o sepultamento será restrito apenas aos familiares, no Cemitério Parque da Paz.



A morte di cantor foi lamentada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que afirmou que o músico "levou a cultura capixaba a diversos palcos do Brasil e do mundo". "Sua trajetória inspira as novas gerações. Deixo meu abraço de conforto na família e amigos nesse momento de despedida."

Alexandre Lima estava em coma desde novembro de 2013. Segundo as informações da TV Gazeta, ele passou mal durante uma reunião de trabalho e foi levado às pressas ao hospital. Na época, ele atuava como secretário de Cultura de Vitória e quem o socorreu foi o então prefeito, Luciano Rezende, que é médico.

A causa do mal súbito foi um aneurisma da aorta. Ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva e passou por uma cirurgia. Entretanto, ele entrou em coma após uma parada cardiorrespiratória durante a operação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp