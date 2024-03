Bruno Prada/divulgação "Fiquem em casa", pede a budista Monja Coen em 2020

A líder religiosa Monja Coen Rōshi, de 76 anos, anunciou aos mais de 3 milhões de seguidores que está fazendo o tratamento de quimioterapia contra um câncer de pele. No vídeo da representante do Zen Budismo no Brasil, ela afirma que está em uma "processo de cura".

A monja ficou conhecida nas redes sociais e na televisão por tratar de assuntos sensíveis sobre o sentimento humano de forma leve, com diversos vídeos publicados no YouTube e no Instagram.

No vídeo em que comenta o tratamento que está fazendo contra o câncer de pele, ela fala sobre otimismo: "estou em um processo de cura, ele é feinho, fica assim bem feinho, mas depois melhora", diz se referindo ao machucado causado pela doença.

A monja continua: "a vida é assim, às vezes a gente passa por momentos em que as coisas não são como a gente gostaria. Mas tudo tem começo, meio e fim".

Ela explica que o tratamento consiste na aplicação de uma pomada nos ponto que há prováveis concentrações de células cancerígenas. Dessa maneira, a medicação atuará apenas na região, que acaba formando pequenas feridas depois de cicatrizar e deixa uma "cobertura" na região.

"Estou fazendo uma quimioterapia com uma pomadinha que você passa e ela vai fazer ferida onde tiver câncer. Depois a ferida sai e o câncer sai junto. Mas dói, viu", afirma a monja budista.

