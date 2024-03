Reprodução/Instagram Fabiana Justus explica motivo por não revelar transplante antes

Fabiana Justus abriu o coração sobre o motivo de ter esperado para comunicar o transplante de medula óssea. Na quarta-feira (27), a influenciadora compartilhou com os seguidores que recebeu a doação 100% compatível .

"Como tinha muita coisa para dar certo, até rolar o transplante, ninguém sabia o que eu ia fazer. Eu não gosto de contar as coisas antes de elas acontecerem. Então meus pais sabiam, o Bruno, e é isso. Depois que aconteceu, agora dá vontade de gritar para o mundo, assim, sabe?", começou ela nos Stories do Instagram.





Tratando uma leucemia, ela detalhou o processo de transplante, ressaltando o período de quimioterapia pré-transplante e a coordenação para o recebimento da doação de medula.

"Meus médicos já estão super acostumados, porque fazem isso com muita frequência. Eles falavam: 'Fica tranquila, confia no processo, vai dar tudo certo'. O pessoal do banco de sangue também, mas eu ficava com aflição, porque eles começam as químios pré-transplante antes de o doador doar a medula, então me dava um pouco de aflição esse casamento de acontecimentos, mas eles falaram que é sempre assim que funciona. Eu que ficava agoniada com esse processo", completou.

