Reprodução/Instagram Jojo Todynho exibe resultado da bariátrica e celebra novo peso

Jojo Todynho apareceu nas redes sociais mais uma vez para celebrar o resultado do processo de emagrecimento. Após a cirurgia bariátrica, a cantora já perdeu 47kgs e comemorou o novo número.

Nesta quinta-feira (28), a artista comentou que chegou aos 99kgs e exibiu o corpo apenas de sutiã e calcinha.





"Bom dia e vamos comemorar esses 99 kg. Ai, meu Deus. É isso, amor! É só desacreditar em mim, [que] eu fico super, hiper, mega feliz. Printa e encaminha, eu sei que tu gosta", disse ela nos Stories do Instagram.





Recentemente, Jojo contou que está no processo de troca no guarda-roupa por conta da perda de peso. "Gente, muita coisa [roupa] vai ter que trocar, porque não dá. Está muito largo. Esse roupão não dava em mim de jeito nenhum. Que felicidade", declarou.

