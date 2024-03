Reprodução/Instagram - 28.03.2024 Eliana exibiu viagem com família para os EUA





Eliana posou com o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, e os dois filhos, Arthur e Manuela, em uma foto nos Estados Unidos. O registro raro mostra a família curtindo um torneio de tênis em Miami, Flórida, nos Estados Unidos.





A apresentadora do SBT é discreta com a vida pessoal e não costuma compartilhar tantas postagens com os familiares. No conteúdo recente, Eliana apareceu com o companheiro e as crianças em poltronas próximas à quadra de tênis.





"Esse ano trouxe as crianças, também, para assistir ao Miami Open. O Arthur é apaixonado por tênis, a Manuzinha ainda não conhece muito. Mas eles estão gostando", afirmou no Instagram, nesta quarta-feira (27).

Arthur tem 12 anos e é filho da apresentadora com o ex-marido, o produtor João Marcello Bôscoli. Já Manuela tem 6 anos e é fruto do casamento com Adriano. Eliana e o marido já viajaram para os Estados Unidos em janeiro deste ano e também registraram momentos com os filhos em parques de diversão na Flórida.

