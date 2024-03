Reprodução/Instagram - 27.03.2024 Samara Felippo descobre traição de ex-marido por seguidora: 'Triste'





Samara Felippo movimentou as redes sociais ao revelar uma mensagem polêmica de uma seguidora. na última terça-feira (26), a atriz expôs a dívida milionária do ex-marido, Leandro Barbosa, nas redes sociais e revelou que o pai de suas filhas também está com mais de dois meses de pensão atrasada.

No entanto, depois de falar da situação conturbada e pedir ajuda de amigos e seguidores, a atriz contou que foi avisada por uma seguidora que o ex-companheiro a traiu. "Estou chocada, não vi o primeiro vídeo, mas posso imaginar, Samara. Minha irmã, nessa época, tinha uma amiga que infelizmente ficava com ele enquanto era casado com você. Ela ia no Sheraton encontrar com o traste e agora que está repercutindo, ela me falou. Muito triste", escreveu a internauta.





"Agora é esse o tipo de mensagem que estou recebendo", publicou a atriz. "Mas é um total de zero surpresa. Eu ainda conto minha separação todinha que está engasgada e mal digerida aqui há 10 anos. Vai servir também de alerta para muitas. Alguma de vocês se identificam?", desabafou.



Pensão atrasada

Na última terca-feira (27), Samara usou as redes sociais para desabafar e trazer atualizações da briga judicial que trava contra o ex-marido . Na última semana, foi revelado que o ex-jogador tem uma dívida milionária com a atriz após a venda de um apartamento, feito pelo atleta em nome do irmão.

"Para quem está acompanhando o caso, viu que informações importantes e que eu nem queria expor já vazaram e tanto a Justiça quanto o próprio devedor não se pronunciam. Nada é feito, eu vou continuar a minha história. Só pra lembrar, também não dá pra esquecer, além da dívida que o genitor tem comigo, completamos dois meses de pensão alimentícia atrasada. Eu não sei se está sendo uma retaliação comigo, por essa história estar sendo exposta, eu só sei que eu estou agora sozinha, tendo que custear todas as despesas das meninas", começou a atriz.

Ela também questionou o empréstimo de R$ 1,5 milhão que ele teria feito para a atual esposa em 2021, embora tenha pedido revisão da pensão das filhas nos últimos anos depois que teve mais duas filhos do atual casamento alegando não ter condições de arcar com tudo.

