Nicolas Prattes e Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, e o ator Nicolas Prattes, de 26, assumiram que estão namorando após vários rumores de que estariam vivendo um affair. Com a oficialização da relação, eles ganharam os apoios dos respectivos familiares em fotos que publicaram juntos.



“Muito amor, você merece ser feliz”, escreveu a irmã de Sabrina, Karina Sato. Kika Sato, mãe da apresentadora, adicionou emojis de coração na postagem. Da mesma forma que Kika, Gisele Prattes, mãe do ator, colocou emojis de coração para as fotos do novo casal de artistas.





No Carnaval deste ano, Nicolas Prattes e Sabrina Sato foram vistos com frequência nos mesmos espaços e próximos um do outro. Após as festas carnavalescas, eles viajaram juntos para Costa Rica e confirmaram o namoro.



Antes de Nicolas, Sabrina Sato foi casada com o também ator Duda Nagle, com quem tem uma filha, a pequena Zoe, de 5 anos. Já os antigos namorados Nicolas Prattes Luiza Caldi terminaram o namoro em dezembro de 2023.





