Reprodução/Instagram Rodrigo Santoro e Mel Fronckowaik anunciam que estão esperando o segundo filho

Nesta quarta-feira (27), Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak anunciaram que estão esperando o segundo filho. A atriz e apresentadora compartilhou a novidade através das redes sociais.

No perfil do Instagram, a artista publicou um desenho da filha Nina, onde ela mostra o bebê na barriga da mãe.





"12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo", começou ela.





A ex-Rebelde detalhou a preparação do casal para a chegada da segunda gestação. "Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade. A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida. Nós mulheres sabemos bem. Mas é profundo e especial também. Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo".

Por fim, Mel Fronckowiak celebrou a novidade. "Nosso amor ramificou ainda mais e em breve seremos um quarteto. E o meu maior desejo é continuar construindo com vocês os nossos próximos caminhos juntos", concluiu.

Nos comentários, o ator se declarou: "Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer", escreveu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp