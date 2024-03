Reprodução Luana Piovani detona Xuxa ao defender sister do BBB: 'Perdeu a noção'

Luana Piovani chamou atenção nesta sexta-feira (22) ao detonar a recente declaração de Xuxa Menghel sobre o comportamento de Fernanda Bande do "BBB 24". No Instagram, a atriz cobrou empatia e interpretação de texto da eterna Rainha dos Baixinhos.

Nos Stories, Luana Piovani rasgou o verbo ao defender a confeiteira Fernanda Bande. A sister do "BBB" polemizou ao fazer um desabafo sobre a criação dos filhos, onde declarou já ter tido vontade de "jogar as crianças pela janela".

"Sobre a menina aí que falou da exaustão de ser mãe, de como a gente fica completamente chapada, sem ação, às vezes enlouquecida, subindo pelas paredes com os nervos à flor da pele... E [Xuxa] vem criticar? Gente, pelo amor de Deus, ela teve uma filha, com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado, teve além do que uma filha que é menina", iniciou.

Piovani se mostrou indignada com a falta de empatia da apresentadora. "Vem criticar uma mãe exausta, que é pobre, que tem uma vida completamente difícil. Ah, gente, vocês estão tudo loucos, perderam completamente a noção de tudo. O que é isso? Que falta de empatia! Que falta de empatia, sim, senhor, julgando sem saber o tamanho do sapato da menina", apontou.

Na declaração de Xuxa, a apresentadora chegou a conectar a fala da sister com o caso de Isabella Nardoni.

"Ela pode fazer isso e virar mais uma Nardoni e matar uma criança, porque tá instigando, ela tá instigando com essas palavras. É uma expressão errada. Ela tá vendendo o peixe dela que 'ninguém tem o sonho maior do que o meu, eu estou aqui por causa dos meus filhos' e fala que tem vontade de matar os filhos, de jogar pela janela? Que porra é essa, cara? Tá errado, tá errado", disse Xuxa em áudio divulgado pelo FeedTV News.

Luana Piovani discordou da comparação feita pela apresentadora. "Vocês têm que fazer um curso de interpretação de texto, de bom senso, inteligência emocional, o que é isso? A gente, quando está exausta, fala tudo. Quando você chama alguém de filho da put*, você está mesmo pensando na mãe do cara? É claro que não, você está chamando o cara, você está xingando o cara", justificou.

Luana pediu para as pessoas deixarem de ser "ideia curta" e ressaltou a falta de empatia de Xuxa com Fernanda.

"Você sabe o que é ser pobre? Não ter dinheiro, não saber da onde vai vir a comida, não sabe como é que vai pagar o aluguel, não sabe como é que vai comprar o presente da criança, como é que vai comprar o material escolar da criança... Não, não sabe o que é isso! Nunca viveu um perrengue na vida e agora vem julgar uma mãe cansada? Ah, não, gente, vai viajar", finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: