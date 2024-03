Reprodução Instagram - 27.3.2024 Bruna Maquezine aposta em look com detalhes transparentes

A atriz e influenciadora Bruna Marquezine, de 28 anos, surpreendeu os seguidores durante a madrugada desta quarta-feira (27). Isso porque, além de ter ido para a mesma festa que o ex-namorado, Neymar Jr. , ela usou uma peça avaliada em mais de R$10 mil para o evento.







Trata-se de um vestido assimétrico e com detalhes transparentes da renomada grife italiana The Attico, conhecida internacionalmente no ramo da moda e da alta costura. A peça usada por Marquezine é avaliada em R$ 10.281.





Bruna escolheu o vestido para comemorar o aniversário de 31 anos da cantora Anitta. A funkeira promoveu uma festança com vários famosos em Miami, nos Estados Unidos.





Além de Neymar e Bruna Marquezine, outros famosos marcaram presença na comemoração. É o caso de Luciano Huck, Juliette, Carolina Dieckmann , MC Rebecca e Diplo, DJ que se apresentou no "Lollapalooza 2024".

