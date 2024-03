Reprodução/Instagram - 26.03.2024 Samara Felippo revela dívida do ex-marido: 'Meses de pensão atrasada'





Samara Felippo usou as redes sociais para desabafar e trazer atualizações da briga judicial que trava contra o ex-marido, Leandro Barbosa. Isso porque na última semana, foi revelado que o ex-jogador tem uma dívida milionária com a atriz após a venda de um apartamento, feito pelo atleta em nome do irmão.

No Instagram, Samara compartilhou um vídeo comentando o assunto e revelou que não é apenas essa a dívida milionária que Leandro tem: o jogador também está com dois meses de pensão alimentícia das filhas, Alícia, de 14 anos, e Lara, de 10, atrasadas.





"Para quem está acompanhando o caso, viu que informações importantes e que eu nem queria expor já vazaram e tanto a Justiça quanto o próprio devedor não se pronunciam. Nada é feito, eu vou continuar a minha história. Só pra lembrar, também não dá pra esquecer, além da dívida que o genitor tem comigo, completamos dois meses de pensão alimentícia atrasada. Eu não sei se está sendo uma retaliação comigo, por essa história estar sendo exposta, eu só sei que eu estou agora sozinha, tendo que custear todas as despesas das meninas", começou a atriz.





Ela também questionou o empréstimo de R$ 1,5 milhão que ele teria feito para a atual esposa em 2021, embora tenha pedido revisão da pensão das filhas nos últimos anos depois que teve mais duas filhos do atual casamento alegando não ter condições de arcar com tudo.

Além de custear a saúde e escola das filhas, que era paga por parte da pensão dada por Leandro, Samara explicou que outra parte do dinheiro era usada para pagar o aluguel.

"No decorrer do processo que me deve, eu gostaria muito de entender!! Compra e venda de inúmeros imóveis, que trarei no próximo vídeo. É uma lama sem fim! Mas sigo forte até isso acabar! Só peço que continuem compartilhando, alertando umas as outras, e se fortalecendo. Se foi preciso eu me expor dessa forma, que justiça seja feita e vocês fiquem cada vez mais espertas", escreveu ela na legenda.

Até o momento, Leandrinho não se manifestou sobre as acusações feitas pela ex-mulher no novo vídeo. "Eu ainda acredito na Justiça, e ela se faz com provas. Sigo por aqui aguardando um posicionamento, sem ser uma nota de repúdio covarde e mentirosa", finalizou.





Entenda o caso

Na semana passada, Samara Felippo acusou o ex-jogador de basquete, seu ex-marido, de transferir a titularidade de um imóvel que era dos dois, para o nome de um irmão dele. A atriz deseja reaver o dinheiro da venda da casa.

Ela afirma que comprou em 2008, um imóvel em um bairro de luxo na zona oeste do Rio, em conjunto com o então marido. Para a compra, ela teria dado de entrada o dinheiro oriundo da venda de um apartamento que estava em seu nome.

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: