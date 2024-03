Reprodução/Instagram - 26.03.2024 Rafa Kalimann abre álbum de fotos de viagem humanitária para a África





Rafa Kalimann compartilhou uma sequência de fotos da viagem humanitária que fez para a África e fez uma reflexão sobre a experiência nesta terça-feira (26). No Instagram, a influenciadora revelou que sentiu a necessidade de mostrar um pouco mais do trabalho da ONG da qual faz parte e pediu a ajuda de seguidores para doações.

"Senti a forte necessidade de revisitar algumas das histórias que marcam o trabalho profundo e eficaz que nós da @ongmissaoafrica fazemos em Moçambique. Durante os próximos 7 dias, vou compartilhar alguns fatos que marcaram muito minhas idas", começou a influenciadora, que comentou que ficou receosa em falar do assuntos em razão das críticas que costuma receber.





"Eu ainda estava achando difícil sobrepor a importância de compartilhar da de ouvir tantos insultos equivocados, mas optei por resgatar essa comunicação que ajuda tanto esse trabalho que não adormece e mantém com dignidade tantas crianças", completou.

Nas fotos, Rafa aparece ao lado das crianças e moradores da região. "A Ong Missão África surgiu em 2012 por profissionais da área da saúde e voluntários que foram agregando ao projeto junto à Dra Juliana (médica pediatra fundadora da Ong), ampliando também para a área de educação e serviços sociais. São muitas viagens ao longo dos anos, estou falando de mais de 5 mil atendimentos médicos e odontológicos, mais de 200 mil refeições servidas e um controle de malária que faz mais de 1.200 testes por ano. Trabalho feito por mais de 300 pessoas entre médicos, dentistas, pedagogos e áreas que são apoio fundamental tanto pra execução do trabalho lá como pro administrativo que acontece aqui", continuou a influenciadora.





Rafa contou que começou a fazer parte da ONG em 2014. "Em menos de 1 mês do primeiro contato, eu estava embarcando pra 30 dias de imersão sem ter a menor ideia de que estaria indo pra começar meu propósito, meu chamado. Muitas vezes me questionei o motivo Dele ter me levado até lá, de me aliar a um grupo tão especial de pessoas, de me capacitar", revelou.

"Já foram muitas missões com os grupos, me tornei embaixadora da Ong Missão África, e não cessa em mim a sede de voltar e de continuar esse trabalho. Quando o grupo se forma pra ir (em média 20 pessoas), aldeias se preparam pra receber os atendimentos, algumas palestras, doações e muito, muito afeto. Algumas escolas foram construídas em comunidades como Mutua e Tika, o Centro Nutricional da região de Nhamainga C, que nitidamente transformou o nível de desnutrição das crianças daquela região, hortas comunitárias onde as colheitas servem para alimentar as crianças atendidas nos projetos e suas famílias, poços artesianos e principalmente, educação básica que claramente reflete para além das crianças", finalizou.

Nos comentários, amigos e seguidores elogiaram a influenciadora pela iniciativa. "Que fotos lindas", comentou um. "Amo e admiro seu trabalho", revelou outro. "Você é incrível', disparou um terceiro.

