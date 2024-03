Reprodução/Instagram Rafa Kalimann assume namoro com ator Allan Souza

Rafa Kalimann assumiu publicamente o namoro com Allan Souza. No sábado (23), a influenciadora compartilhou os primeiros registros românticos nas redes sociais.

O novo casal foi assistir à peça Paixão de Cristo - Nova Jerusalém e a artista aproveitou para se declarar para o ator.





"Sempre desejei assistir àPaixão de Cristo, sentir de perto a energia do maior teatro a céu aberto do mundo, contando a história mais importante que já existiu: de Jesus. O grande amor da minha vida. E viver isso, acompanhando você nesse processo, está sendo ainda mais especial, uma admiração linda, entusiasmada pelas trocas que temos sobre Ele, admirando cada dia mais seu trabalho e sua arte, Allan Souza", escreveu ela.





Na sequência, a atriz de Família É Tudo agradeceu: "Obrigada por representar com tanto respeito esse 'personagem' que move nossa fé. Sei como isso está mexendo com você, e que pra Ele nada é por acaso, tudo é propósito", concluiu.

Allan aproveitou a mensagem da amada para também se declarar: "O processo a caminho desse encontro tá sendo incrível. E feliz pelo nosso encontro! O resto é silêncio!", comentou.

Rumores de affair

Rafa Kalimann e Allan Souza já estavam envolvidos em rumores de affair em novembro do ano passado após serem flagrados aos beijos durante o aniversário do ator.

Depois do acontecido, os dois foram vistos juntos em outros momentos, mas sem falarem publicamente sobre o assunto.

