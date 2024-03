Reprodução/Instagram Paula e Breno





Paula Amorim usou as redes sociais para revelar aos seguidores uma notícia triste: a influenciadora perdeu o bebê durante a viagem que fez com o marido, Breno Simões, à Maragogi.

No Instagram, a influenciadora revelou que recebeu a notícia há uma semana, mas que só agora estava pronta para falar do ocorrido.





"A gente veio falar com vocês para falar uma coisa que não é tão legal, mas agora estamos mais preparados para falar. Na semana passada, nós viajamos, e na madrugada da última terça-feira (19), eu comecei a ter um sangramento muito intenso. Estávamos em um hotel em Maragogi e eu acordei com uma cólica forte, de repente, e o sangramento começou. Eu liguei para a minha médica e fomos para um hospital em Recife", começou a influenciadora.





Paula contou que precisou da ajuda do hotel para pedir um carro para levar o casal até um hospital da cidade, já que os dois estavam em Maragogi.

"Infelizmente, foi constatada a perda do nosso bebê. Tudo o que nós podíamos fazer naquele momento, nós fizemos. Fiquei com a minha médica por chamada de vídeo o tempo inteiro, fomos muito bem atendidos pela médica do hospital também. Eu tive que passar por uma cirurgia na manhã do dia 19 de março", continuou.

Breno também comentou a situação e disse que o apoio da equipe médica foi importante para lidar com o momento conturbado. "A situação foi inesperada, difícil. A gente não estava em São Paulo, estávamos longe. A situação era crítica. Mas fizemos o possível desde o início da gravidez, desde o início", disse o influenciador.

Paula, então, completou: "A gente tinha uma gestação sem risco, fizemos tudo direitinho. Realmente não tinha mais nada que a gente pudesse fazer. A gente se cuida, eu estava bem acessorada".

A influenciadora disse ainda que chegou a se sentir culpada pelo o ocorrido, mas que foi tranquilizada pela médica. "Passamos por uma consulta ontem com a minha médica e ela nos tranquilizou e explicou que a cada quatro casais, um perde o bebê de forma espontânea e sem uma causa específica. Então, é pra eu me livrar de qualquer culpa, porque a gente fica querendo achar um motivo, um porquê. Algumas coisas não têm explicação e a gente precisa aceitar e entender", explicou ela, que disse ainda que passou por exames e que tudo correu bem após a cirurgia.

"Fizemos outros exames e está tudo bem depois da cirurgia, meu corpo reagiu muito bem. A gente estava muito animado, muito empolgado. Apesar de ter sido uma gravidez surpresa, a gente planejava o segundo filho. Porém, infelizmente, isso aconteceu", completou.





O casal aproveitou para agradecer o apoio dos fãs durante o período de gestação de Paula e pediu para que os seguidores respeitassem o momento dos dois.

"Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Por aqui estamos nos fortalecendo, nos cuidando, trabalhando a nossa resiliência e alimentando nossa fé. Queremos agradecer pelas mensagens de carinho e apoio que sempre recebemos por aqui", disseram na legenda do texto.

Paula e Breno são pais de Théo, de um ano e oito meses. Os dois se conheceram em 2018, durante o BBB 18. O casal anunciou a segunda gravidez no início do mês.

