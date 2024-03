Reprodução/Instagram - 13.03.2024 Breno Simões se emocionou com surpresa





Paula Amorim, participante do BBB 18, mostrou nesta quarta (13) a reação do marido Breno Simões, também membro da 18ª edição do reality, em relação à segunda gravidez do casal.



"Grávidos pela segunda vez! Vem ver como a Loirão me contou a novidade mais linda desse ano e qual foi a minha reação! Será que eu chorei?", escreveu ele na legenda da postagem.





No vídeo, a influenciadora apareceu escrevendo no corpo a frase "Estamos grávidos" e tirou uma foto com o marido e o filho Théo, de um ano. Quando a foto foi revelada, o influenciador se surpreendeu com a notícia e chorou.





"É sério?", perguntou ele em prantos. Breno Simões e Paula Amorim se conheceram no reality show e, desde então juntos. Os dois estão noivos desde 2021 e vão se casar no ano que vem.

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: