Reprodução MC Ryan SP surpreende entregador que teve bicicleta roubada; veja

O funkeiro MC Ryan SP surpreendeu o entregador identificado com AkinnN7, após o jovem carioca publicar um relato nas redes sociais contanto ter tido a bicicleta roubada. Comovido, o cantor depositou R$ 10 mil para que o garoto de 20 anos pudesse comprar uma moto.

Nas redes, AkinnN7 publicou um vídeo relatando que a bicicleta que utiliza para fazer as entregas foi furtada em um shopping. "Trabalhei o dia todo para chegar a noite e eu perder minha bicicleta. Juntei dinheiro pra car*lh* para comprar minha bicicleta. Trabalho, trabalho e trabalho, mas nada adianta, nada sai do lugar", desabafou o rapaz.

Gente, alguém conhece esse entregador teve que a bike roubada no Rio? Como podemos ajudar? pic.twitter.com/hNc6uIYycZ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 26, 2024

O vídeo circulou e chegou até o funkeiro MC Ryan SP, que entrou em contato com AkinnN7 para lhe fazer uma transferência de R$ 10 mil. "Não quero ver tu chorando, não, mano. Quero ver amanhã você comprando a sua moto e postando no Instagram, que eu vou repostar", dedicou o cantor. "Deus abençoe você, moleque. Que você possa vencer e ajudar outras pessoas", completou.

Posteriormente, Akinn gravou a ida até uma concessionária e aproveitou para agradecer MC Ryan SP. "Tropa, o Ryan me mandou aqui R$ 10 mil agora. Papo reto, estou sem palavras. Não vou nem conseguir dormir hoje. Amanhã cedinho, vou ser o primeiro da fila para comprar da minha moto. Só tenho a agradecer ao Ryan SP. Ele é brabo", comemorou.

