Claudia Raia revela que já 'roubou' namorado da irmã: 'Uma cagada'

Claudia Raia divertiu os fãs ao revelar que já roubou o ex-namorado da irmã, Olenka Raia, de 63 anos. A atriz, que tem 57 e hoje é casada com Jarbas Homem de Mello, contou que se apaixonou pelo homem ainda na adolescência.

O rapaz era parceiro de balé clássico da atriz e se relacionava com a irmã dela na época, o que causou tensão entre as duas.







"Eu me apaixonei por ele. Foi uma situação bem difícil. Ele dançava comigo, era meu par de balé clássico. Ela estava namorando ele porque ela estava sozinha, ela não gostava dele", contou Claudia no podcast Desculpa Alguma Coisa.

Segundo a artista, o sentimento entre eles era mútuo: "Eu me apaixonei e ele também se apaixonou. Foi uma cagada. Tinha 13 anos", lembrou ela, que contou que por um tempo, Olenka ficou estremecida com a irmã. "Depois, sim, [ela me perdoou]. Mas quando ela descobriu, não", contou. "Ela lembra [até hoje], mas já me perdoou faz tempo."

