Reprodução/Instagram - 26.03.2024 Maria Lina se emociona com relato sobre perda do primeiro filho





Maria Lina chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um relato do trabalho de parto do primeiro filho, João Miguel, fruto do antigo relacionamento com Whindersson Nunes. A influenciadora deu luz ao menino em 2021, mas o bebê não resistiu após o parto prematuro.

"‘Ela só fala disso’, ‘Muda o disco’, ‘Essa menina tem que seguir a vida’, ‘Fala disso pra chamar a atenção’... Essas foram algumas das coisas que eu li nesses 3 anos que foram fazendo eu parar de falar sobre o assunto que eu mais pude ajudar e acalentar mulheres na minha vida”, iniciou a influenciadora no Instagram.





“Agora, depois de quase 3 anos, totalmente recuperada, reconstruída, realizada com as minhas empresas, com bons amigos, com uma família unida, construindo minha história e feliz novamente, eu tomei uma atitude corajosa e muito pedida por muitas mães de anjo. Propósito dói. Incomoda. Machuca. De 1000 críticas, 50 mulheres salvas e reencontrando a esperança pra voltar a viver, já me basta. No mês da mulher, pra todas as mulheres que precisarem”, finalizou na legenda da publicação.





Recentemente, Maria comentou os motivos pelos quais decidiu criar um canal para falar de assuntos delicados. "Eu aprendi a me comunicar e a traduzir os sentimento do meu luto, de forma que muitas mulheres que também passaram por isso usam até hoje a minha voz para se expressarem. E por muito tempo, eu tinha medo de falar da minha própria história por medo do que pensariam de mim", continuou.





"Mas no fim, o tanto de vidas de mulheres que já foram salvas pela minha história e pela minha recuperação, compensam qualquer comentário de qualquer pessoa que não faz ideia do peso que uma vivência dessas tem. Quando tudo aconteceu, eu escutei que as minhas feridas curadas seriam cura para outras pessoas", finalizou.

Em outro momento, a influenciadora compartilhou um relato de uma de suas seguidoras: "Hoje minha bebê faz um mês de falecimento. Ela também nasceu prematura e viveu por 45 dias... Comecei a seguir você pra me lembrar que tem vida após uma perda grande igual a nossa. Os dias não são fáceis. Maria, então, responde: "Há vida após. O deserto não é o destino final. É passagem."

+ Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: