Reprodução/Instagram 'Ia ficar bonito pra mim', diz Whindersson sobre motivo do término com Maria

Whindersson Nunes deu o que falar nas redes sociais ao comentar a sua vontade de ser pai através da barriga solidária. A partir disso, alguns seguidores relembraram a perda do primeiro filho do humorista, fruto do antigo relacionamento com Maria Lina.

Uma seguidora questionou o motivo do término do casal e, segundo o humorista, se ele revelasse "iria ficar mais bonito para ele".





Na época, o relacionamento acabou pouco tempo depois da morte prematura do bebê. No X, a usuária disse que Whindersson largou a mãe do seu filho no meio do processo de luto e que não deu auxílio a ela.

"Eu conto se ela deixar, mas se eu contar fica mais bonito pra mim do que pra ela. Como vocês são o diabo, melhor você xingar a mim mesmo. Mas eu queria ver tua cara quando soubesse", respondeu ele.

Ainda no desabafo da paternidade, Whindersson contou que teve um outro filho e que também perdeu.

"Ano passado, tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que vocês querem que seja", desabafou ele.

