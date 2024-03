Reprodução/Instagram - 26.03.2024 Camila Ferreira desabafa sobre fim do casamento com Thiago Nigro





Camila Ferreira, ex-mulher de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, desabafou com os seguidores e refletiu sobre relacionamentos na última segunda-feira (25). No Instagram, a empresária revelou qual foi a parte mais difícil de recomeçar após o fim de seu casamento.

“Qual a parte mais difícil de recomeçar?”, questionou um internauta. “Aceitar a nova realidade. Uma vez aceita, o resto é resto”, respondeu a ex de Nigro, que já deu diversas declarações em que deixa subentendido que Thiago a traiu com a atual mulher dele, Maíra Cardi.





Questionada sobre a vida de solteira, Camila contou que está focada no autocuidado. "É preciso parar de demonizar o que é estar solteiro/sozinho e entender que o momento em que você não tem ninguém é o SEU momento! É você com você. É pra se cuidar, pra se amar, se descobrir! É a melhor fase pra autoconhecimento, pra se autoavaliar, melhorar e descobrir o que de fato gosta ou espera da vida e de um alguém futuro. O tempo da vida 'solteira' é cem por cento seu. Pare de depositar toda a sua felicidade em cima de outra pessoa e passe a se bastar. Óbvio que é importante ter alguém especial, mas enquanto isso não acontecer, aproveite pra evoluir como ser humano", disse Camila.

A empresária ainda refletiu sobre relações tóxicas ao receber de um seguidor um trecho da música "Camila Camila", da banda Nenhum de Nós. "'Havia algo de insano, naqueles olhos, olhos insanos', sempre cantam essa", disse um seguidor.

"Depois de refletir e pesquisar sobre o significado real dessa letra, nunca mais consegui ouvi-la da mesma forma. Ele fala de uma amiga que apanhava do namorado e como ele se sentia culpado por não conseguir protegê-la. 'E eu que tinha apenas 17 anos, baixava a minha cabeça pra tudo. Era assim que as coisas aconteciam. Era assim que eu via tudo acontecer'. Os 'olhos insanos' eram do namorado agressor. 'E eu que tenho medo até do seu olhar. Mas o ódio cega e você não percebe. Mas o ódio cega..' A letra retrata um grito de dor não só de quem sofre o abuso, mas também a dor de quem testemunha o sofrimento e se sente impotente em ajudar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



Camila e Thiago foram casados por dez anos e anunciaram o término em janeiro de 2023, três meses antes de Thiago ficar noivo de Maíra Cardi. Nas redes sociais, Camila já ironizou o famoso programa de emagrecimento de Maíra, chamado Seca Você. “Ano passado participei de um chamado programa ‘Separa Você’. Deu certo”, disse ela nas redes sociais.

+ Assista o “AUÊ”, programa de entretenimento do iG Gente: