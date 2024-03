Reprodução/Instagram - 26.03.2024 Luciano Huck se declara para Raul Gil em participação especial do veterano no Domingão com Huck

O apresentador Luciano Huck contou nesta terça-feira (26) que Raul Gil fará uma participação especial no "Domingão com Huck".

"Olha quem está no Domingão! Isso não é uma visão, é Raul Gil no Domingão. Uma honra enorme, a vida é sobre gratidão, então a gente precisa agradecer sempre quem asfaltou a estrada para gente. Obrigado", disse Huck no vídeo que gravou ao lado do veterano.

Leia também Camila Pitanga é diagnosticada com pneumonia e faz alerta à saúde





Raul Gil participará do quadro "Cartaz e Cartazes", que foi ao ar nos anos 80 no Programa do Raul Gil no SBT. A edição ocorrerá no próximo domingo (31).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"É no próximo domingo; Raul Gil no Domingão. Parece meta, mas não é'", brincou Huck.

Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: