Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Yasmin Brunet rebate comentário de seguidora que a acusou de estar velha demais para rebolar





Yasmin Brunet mostrou que não está com paciência para críticas depois da trajetória no BBB 24. A influenciadora chamou a atenção dos fãs ao rebater o comentário de uma seguidora em uma publicação dela nas redes sociais.

No Instagram, a modelo compartilhou um vídeo rebolando ao som de uma música funk e foi surpreendida por uma mulher, que foi aos comentários do post e disse que ela tinha "passado da fase de rebolar".





















"Já passou da fase de rebolar, né? 35? Acho... Não cresce? Evidentemente, deve haver algo mais a oferecer. Cultura não faltou. Dinheiro também não. Talvez seja opcional. Quer ser assim. Pronto. Provavelmente não vai se cansar. Já foi casada. Agora tá solteira porque quer. Enfim... Cada um sabe de si. Mas, quem expõe tem que saber ouvir opiniões. Boas ou más. Segue o jogo. No caso, a vida pois o jogo acabou, né?", alfinetou a seguidora.

Sem deixar o comentário passar batido, a ex-BBB logo respondeu: "Meu amor, não existe fase para ser feliz e se divertir! Eu sou uma mulher de 35 anos que paga as minhas contas e sou livre para fazer absolutamente o que eu quiser".

Nos comentários, amigos e seguidores saíram em defesa da modelo. "Imagina ser odiada por ser bonita?", escreveu um. "Dia difícil para os inimigos", comentou outro. "Você é perfeita", disparou um terceiro.

