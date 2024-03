Reprodução/Globo - 25.03.2024 Simone Mendes elogiou Cauã Reymond no 'Domingão' e reação do filho da cantora surpreendeu





Simone Mendes e Cauã Reymond foram jurados do "Dança dos Famosos" deste domingo (25). Além de avaliarem as coreografias das celebridades, a dupla foi surpreendida com um vídeo antigo da cantora, em que ela rasga elogios ao ator. O filho da artista estava presente no "Domingão com Huck" e a reação da criança surpreendeu o público.





O conteúdo preparado pela Globo exibe cenas de beijos de Cauã em novelas da emissora. "Cauã Reymond, a gente casa, fica, namora e faz um rolo", elogiou Simone no vídeo. Os jurados ficaram envergonhados com o momento, mas logo caíram na risada com Kaká Diniz, marido da cantora.

Luciano Huck notou que Henry, filho da artista, "não gostou da brincadeira" do programa. O menino reforçou que reprovou o vídeo e delcarou: "O que é isso, mãe?". A plateia riu da reação e Diniz falou mais da opinião do filho: "Ele disse: 'Pai, quero entender que brincadeira é essa com minha mãe'".

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Apesar do filho reprovar o vídeo, Kaká ressaltou que Cauã "é bonito mesmo". O ator respondeu sinalizando um coração com as mãos. "Tenho dois filhos, sou bem casada. Meu amor, te amo. Meu marido é um gato. Fiz só um vídeo para o meu canal, tinha que falar quem eu achava bonito e quem ele achava bonita", comentou Simone.

Veja o momento abaixo:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: