A formação do 14º paredão movimentou a madrugada desta segunda-feira (25) no "BBB 24". A noite foi marcada pela desconfiança entre aliados, a revelação do segredo de Fernanda e Pitel e um plano ousado do grupo fada. Confira o resumo!





Segredo revelado

Após a definição da berlinda com Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden, Fernanda ficou preocupada com os assuntos que podem marcar o Sincerão desta segunda-feira. A confeiteira expressou o receio de o colar falso de Pitel ser usado contra elas na dinâmica da discórdia.

Semanas atrás, a dupla encontrou um colar no quarto e mentiu para os colegas que o público escolheu dar o item para Pitel, como se a sister ganhasse algum benefício na formação do paredão. "É uma mentira que todo mundo do nosso grupo tem que saber", alertou Fernanda.

As sisters, então, explanaram o segredo para os aliados do quarto gnomo. "A gente não imaginava que vocês iriam 'mirabolar' tanto", contou a confeiteira na explicação. Leidy ainda caiu na risada reagindo à descoberta, avaliando que o grupo tentou "entrar na mente" dos aliados com o colar falso.

Fernanda: "Você [Leidy] ainda falou que o poder era para mandar alguém pro Paredão, tipo..."

Plano ousado

Antes mesmo de cair no paredão, Davi falou com os aliados de um plano ousado, de que queria pular na piscina caso completasse um determinado período no confinamento. O número foi de 80 a 93 dias, que seriam necessários para ele realizar a ação nu no programa.

Matteus também fez a promessa ousada junto ao aliado. O motorista de aplicativo ainda simulou como pularia na piscina, cobrindo as partes íntimas com as mãos.





Já Beatriz e Isabelle repercutiram a promessa de Davi e prometeram pular na piscina só de calcinha caso os aliados voltem do paredão. As sisters destacaram que têm coragem para cumprir a promessa, mas os brothers duvidaram. Alane disse que só faria isso caso ela estivesse na berlinda.

Desconfiança

Entre as conversas sobre jogo na noite, Fernanda relatou a desconfiança com um aliado do programa, MC Bin Laden. A sister disse que teve conversas "importantes" com o funkeiro nas últimas semanas, mas tem medo do brother falar dos assuntos com Lucas Henrique, quem ela ressaltou não confiar.

A declaração da confeiteira aconteceu após um atrito dela com o cantor. No quarto do líder, os aliados debateram as opções de voto, entre risadas das colegas sobre o conteúdo da discussão. Bin se irritou que Fernanda levava as falas dele para o lado "pessoal".

Críticas

A noite também foi marcada por críticas entre os rivais. Fernanda focou os comentários negativos sobre Davi em outro momento do bate-papo no quarto do líder. A sister reprovou como o motorista de aplicativo deixou de se chamar de "homem" para defender que era um "menino" ou "garoto".

Já no quarto fada, Davi criticou Fernanda e a chamou de "bipolar". As críticas do baiano também foram direcionadas a Leidy Elin. Disputando o paredão com a trancista, o brother relembrou como foi "humilhante" ela ter jogado as roupas dele na piscina e ressaltou que não faria nenhuma "perversidade" como a da sister.

